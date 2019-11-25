Губернатор Моор вошел в высший совет «Единой России»

Губернатор Тюменской области Александр Моор вошел в состав Высшего совета партии «Единая Россия». Ранее Моор был членом Генерального совета партии, сообщили в пресс-службе тюменского регионального отделения «ЕР».

Решение о включении Александра Моора в состав Высшего совета «ЕР» было принято открытым голосованием на пленарном заседании съезда единороссов , который прошел в субботу, 23 ноября, в Москве. Александр Моор возглавлял тюменскую делегацию, кроме губернатора в нее вошли секретарь тобольского городского отделения, глава Тобольска Максим Афанасьев, исполнительные секретари ялуторовского и тюменского городских отделений Александр Дьячков и Татьяна Цветанская, председатель ишимской городской думы Алексей Ипатенко, секретарь первичного отделения Тюмени № 126 Елена Пуртова. В работе съезда принимали участие спикер тюменской областной думы Сергей Корепанов и его первый заместитель, секретарь регионального отделения «ЕР» Андрей Артюхов.

Отметим, что в высшие органы крупнейшей российской партии входят несколько тюменских политиков. В Высшем совете «ЕР» состоит член правления «Опоры России» Артем Андросов, а в Генеральном совете – депутат Госдумы Иван Квитка и Андрей Артюхов.

Тюмень, служба информации

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