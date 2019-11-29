Тюменский инвалид выиграл суд у замгубернатора области

Калининский районный суд Тюмени не удовлетворил исковые требования заместителя губернатора Ольги Кузнечевских, которая судилась с инвалидом Андрея Романова. Кузнечевских подала иск в суд из-за видеоролика, в котором Романов обвинял ее в халатности при обеспечении инвалидов средствами реабилитации.

Как рассказал «Новому дню» Андрей Романов, свое решение судья Калининского суда вынесла, сославшись на имеющуюся судебную практику Верховного суда. Мотивировочная часть судебного решения будет готова через неделю.

Романов заявил, что доволен решением суда, но высказал уверенность, что замгубернатора Кузнечевских постарается «взять реванш». «Меня так просто не оставят», – сказал Романов. «Я это считаю прецедентом, когда простой инвалид выиграл суд у такого большого руководителя. Но я прав и я представил все доказательства, рассмотрев которые, суд принял мою сторону», – отметил инвалид.

Как писал «Новый День», поводом для иска стало видеообращение Романова, в котором он рассказал о тобольском инвалиде-колясочнике, лишенном возможности покидать пределы квартиры. Кузнечевских оскорбило обвинение в халатном исполнении обязанностей – по мнению инвалида, замгубернатора, в ведении которой находится соцполитика, не следит должным образом за обеспечением инвалидов средствами реабилитации.

В обращении Романов рассказал о тобольском инвалиде первой группы Андрее Трифонове, который был фактически заперт в четырех стенах, потому что в подъезде его дома отсутствовал лифт или специализированный подъемник. В мае 2017 года Трифонов обратился к президенту Владимиру Путину во время прямой линии главы государства и рассказал о своей проблеме. Путин поручил областным властям решить вопрос, но за два года подъемник для Трифонова так и не был установлен.

В итоге, из собранных людьми на установку подъемника в 2017 году 2 млн рублей к февралю 2019 года осталось 45 тыс рублей. Летом 2019 года нужную сумму собрали вновь благодаря вмешательству прокуратуры и главы города Тобольска Максима Афанасьева, и подъемник был установлен.

Ольга Кузнечевских подала в Калининский районный суд Тюмени иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в августе 2019 года. Замгубернатора посчитала ложью следующую информацию: «По непонятной причине парню до сих пор не установили подъемник. Мало того – от собранных денежных средств в июле 2017 года (а это около 2 миллионов рублей) на счете, с помощью которого собирали деньги на подъемник, к февралю 2019 года осталось всего 45 тысяч рублей. Счет открыт в управлении социальной защиты Тобольска, которая является хранителем и распорядителем. Куда и почему исчезли деньги, которые должны были направить на покупку подъемника, неизвестно. Думаю, что это произошло из-за отсутствия какого-либо контроля или же, наоборот, с одобрения департамента социального развития Тюменской области и его уважаемого директора Кузнечевских Ольги Александровны».

Кузнечевских потребовала опровержения данной информации.

В департаменте социального развития Тюменской области заявили, что не могут комментировать решение суда.

Тюмень, служба информации

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