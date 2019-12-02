В «СИБУРе» рассказали, какой ущерб нанес факел и дым над «Запсибнетехимом»

Огромный факел со шлейфом дыма над заводом «Запсибнефтехим» не оказал существенного негативного влияния на качество атмосферного воздуха в Тобольске и вокруг предприятия. Об этом сообщили в центре корпоративных коммуникаций «СИБУР Тобольск» со ссылкой на данные трех экологических постов.

«По данным трех экологических постов, контролирующих качество атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны тобольских предприятий и в городе, превышений ПДК нет, – заявили в «СИБУР Тобольск». – В настоящее время факел горит в обычном режиме».

В понедельник, 2 декабря, в соцсети «ВКонтакте» было размещено видео огромного факела над заводом «Запсибнефтехим». Как сообщал «Новый День», от факела на десятки километров протянулось густое облако черного дыма. Ветер относил дым в сторону Увата. Жители Увата, расположенного более, чем в 100 километрах, сообщали, что следы выбросов видны на льду Иртыша около райцентра. В самом Тобольске задымления не было.

В пресс-службе тобольских предприятий «СИБУРа» объяснили, что причиной возникновения факела и дыма являлись пусковые операции после проведения технологического обслуживания оборудования на установке пиролиза. Сейчас пусконаладочные мероприятия на установке завершены.

Тобольск, служба информации

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