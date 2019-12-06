Под Тюменью продолжают сливать отходы в смертельно отравленную реку

Вывоз канализационных отходов поселка Молодежный под Тюменью, смертельно отравивших реку Ушаковка, не должен производиться за счет местных жителей. Об этом заявил член регионального штаба ОНФ, координатор проекта Народного фронта «Генеральная уборка» в Тюменской области Сергей Сахаров. При этом сейчас жидкие бытовые отходы продолжают сбрасывать в реку, несмотря на возбужденное по факту загрязнения уголовное дело.

«Очередной сброс был в дневное время суток, что подтверждает видеозапись. Пена, стойкий запах канализации… Это при том, что на улице было минус 8. В том месте, где располагается труба и мостик, все бурлит активно. Выбросы регулярные, они не прекращаются», – рассказала на встрече с активистами тюменского ОНФ и представителями муниципальных органов власти жительница Молодежного.

Как сообщили в региональном отделении ОНФ в Тюменской области, микрорайон Молодежный был сдан в эксплуатацию в 2009 году с недостроенными канализационно-очистными сооружениями. В результате стоки Молодежного постоянно поступают в реку Ушаковка – приток реки Пышмы. О необходимости прекратить загрязнение реки говорили и местные жители, этого требовала природоохранная прокуратура, по факту губительного загрязнения было возбуждено уголовное дело.

Однако, на имеющихся очистных сооружениях невозможно очистить стоки до нормативных показателей. Канализационно-насосная станция закрытого типа в поселке будет введена в эксплуатацию только в конце 2020 года. При этом, если перевести Молодежный на альтернативный вариант утилизации ЖБО, при котором стоки не будут попадать в реку, то тариф за вывоз и утилизацию ЖБО для жителей поселка возрастет в 20 раз. В таком случае до того момента, пока Молодежный не подключат к централизованному канализационному коллектору, его жители будут платить за кубометр ЖБО по 402 рубля, заявил руководитель исполкома ОНФ Роман Чуйко.

«Заложниками в сложившейся ситуации стали жители поселка Молодежный. Региональный штаб ОНФ будет добиваться закрытия слива в реку Ушаковка и вывоза жидких бытовых отходов с канализационно-насосной станции не за счет граждан. Люди не виноваты в проблеме», – заявил Сергей Сахаров.

Как писал «Новый день», в конце июля 2019 года в Тюменском районе было возбуждено уголовное дело о загрязнении реки Ушаковка. Сточные воды от микрорайона «Молодежный» отравили воды реки настолько, что жители деревни Ушакова обратились к главе района Светлане Ивановой с публичным видеообращением о катастрофическом загрязнении водоема.

Проверка прокуратуры установила, что муниципальное унитарное жилищно-эксплуатационное предприятие села Онохино сбрасывает воды расположенного здесь микрорайона Молодежный в реку Ушаковка без необходимой очистки.

Река была загрязнена настолько, что на протяжении двух километров от места сброса воды Ушаковки оказались смертельны для всех водных биологических ресурсов. От реки идет зловоние, в ней исчезла рыба и водоплавающие птицы, а уровень загрязнения был охарактеризован специалистами, как «экстремально высокий». Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в воде Ушаковки превышены более, чем в сотни раз. Ущерб водному объекту составил более 7,6 млн руб.

Тюмень, служба информации

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