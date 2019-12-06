Мэрию Тобольска покинул «главный по ЖХК»

Заместитель главы Тобольска Александр Шпиренко покинул свой пост. Как сообщили «Новому дню» в администрации города, Шпиренко ушел на более интересную и высокооплачиваемую работу.

Куда именно ушел Шпиренко, в мэрии Тобольска не уточнили. Также пока неизвестно, кто займет место уволившегося чиновника. «Какой-либо кандидатуры, которую можно было бы озвучить, вообще даже на горизонте пока нет», – сообщили в мэрии. В администрации Тобольска Александр Шпиренко отвечал за вопросы ЖКХ и строительства. Сейчас его обязанности исполняет председатель комитета капитального строительства администрации города Юрий Вавакин.

Как писал «Новый день», осенью 2019 года после проверки прокуратуры Шпиренко получил предостережение. Надзорное ведомство заявило, что в Тобольске возник риск срыва программы капитального ремонта: на 3 октября из 178 многоквартирных домов ремонтные работы были завершены только в 49.

Александр Шпиренко до Тобольска работал заместителем главы администрации Тюмени, а еще раньше – директором департамента ЖКХ Тюменской области.

Тобольск, служба информации

Тобольск. Другие новости 06.12.19

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