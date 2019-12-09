Топ-менеджера тюменского отделения «Росгосстраха» отправили в колонию на 4 года

В Тюмени к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорена экс-заместитель директора филиала «Росгосстраха» в Тюменской области Александра Кутергина. Суд признал факт мошенничества в особо крупном размере в понедельник, 9 декабря.

Кутергину обвиняли в том, что с марта 2016 года по апрель 2017 года она похитила у тюменского филиала ПАО «Росгосстрах» 11,6 млн рублей. Согласно обвинительному заключению, в указанный период времени между «Росгосстрахом» и ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Тюменской области» были заключены государственные контракты на оказание услуг по страхованию (ОСАГО) 1694 транспортных средств. По версии следствия, Кутергина, занимая должность заместителя директора по корпоративному страхованию, привлекла к сопровождению контрактов частного предпринимателя, ИП Вахову, которая реальных работ не выполняла. Вахова обналичивала денежные средства по указанию Кутергиной, после чего передавала их осужденной лично или через сотрудников филиала «Росгосстраха».

Александра Кутергина вину не признала, в последнем слове 5 декабря она попросила суд оправдать ее. Кутергина и ее адвокат Евгений Гирв указывали на большое количество несоответствий в мателиалах дела. Так, компания «Росгосстрах» не заявляла требований по возмещению материального вреда, причиненного Кутергиной, более того, в 2017 году она была отмечена руководством за высокую результативность работы.

Судья Ленинского районного суда Тюмени Татьяна Храмцова приговорила Александру Кутергину к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей. Осужденную взяли под стражу в зале суда.

Отметим, что прокуратура требовала для Кутергиной 6 лет лишения свободы.

Тюмень, служба информации

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