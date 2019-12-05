Прокуратура потребовала для топ-менеджера тюменского «Росгосстраха» реального лишения свободы. Подсудимая заявила о давлении ФСБ

Прокуратура затребовала шесть лет лишения свободы для замдиректора тюменского филиала «Росгосстраха», обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере при страховании автомобилей областной полиции. Топ-менеджер продолжает настаивать на своей невиновности.

На заседании Ленинского районного суда Тюмени в четверг, 5 декабря, государственный обвинитель потребовала для обвиняемой в мошенничестве на сумму 11,6 млн рублей замдиректора тюменского филиала «Россгосстраха» Александры Кутергиной 6 лет лишения свободы и штраф в общей сложности в миллион рублей. Кутергиной вменяют два эпизода мошенничества с марта 2016 по сентябрь 2017 года при страховании (ОСАГО) более полутора тысяч автомобилей УМВД по Тюменской области.

По версии прокуратуры, озвученной на судебном заседании, Александра Кутергина, будучи заместителем директора тюменского филиала «Росгосстраха» по работе с корпоративными клиентами, предоставила индивидуальному предпринимателю Наталье Ваховой возможность работать с крупным клиентом – УМВД по Тюменской области, по очень высокой ставке агентского вознаграждения – 42,5%. Обвинение настаивает, что такая высокая ставка комиссионного вознаграждения была незаконной, более, чем в 4 раза превышая максимально допустимые 10%.

Якобы, Вахова обналичивала получаемые от «Росгосстраха» «агентские», после чего регулярно передавала наличные Кутергиной. Делалось это не непосредственно из рук в руки, а через сотрудников отдела, которым руководила подсудимая. В схеме, не зная о намерениях своей начальницы, участвовала руководитель отдела Юлия Локоть. В деле два эпизода о хищениях – на чуть более 6 млн рублей и почти на 5,6 млн рублей. Передавала предпринимательница деньги в коробках от сладостей и конвертах, так, что свидетели не видели содержимого. При этом в отделении страховой компании никто не скрывал, что Вахова передает деньги. По версии обвинения, наличные Александра Кутергина забрала себе.

Гособвинитель зачитывала свою версию более двух часов. Приведенные прокуратурой свидетельские показания, взятые у сотрудников Кутергиной, в значительной степени повторяли друг друга. Обвинение потребовало для Александры Кутергиной суммарно по двум эпизодам мошенничества 6 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 1 млн рублей. Для обеспечения штрафа прокуратура попросила суд сохранить арест на счетах подсудимой. Также обвинение попросило суд не ограничивать свободы Кутергиной после отбытия наказания в колонии и зачесть в срок наказания время, проведенное в СИЗО и под домашним арестом.

Сама Александра Кутергина себя виновной все так же не признает. Адвокат Кутергиной Евгений Гирв напомнил суду, что представитель «Росгосстраха» по фамилии Пучек в ходе процесса заявил, что компании не причинен ущерб в результате действий Кутергиной. Страховая компания не выдвинула к обвиняемой никаких денежных требований, также не заявила иска о компенсации якобы причиненного действиями Кутергиной вреда. Более того, представители руководства компании сообщили в ходе процесса, что подсудимая действовала в рамках принятых в «Росгосстрахе» норм и согласовывала свои действия с руководством.

Как заявил Гирв, в обвинительном заключении по делу Кутергиной много несостыковок, а само дело основано на показаниях Натальи Ваховой и Юлии Локоть, в отношении которых есть материалы внутренней проверки, по итогам которой «Росгосстрах» обратился с заявлением в правоохранительные органы. Также в показаниях свидетелей обвинения есть противоречия, в частности, касающиеся суммы причиненного ущерба. Гирв упомянул, что за несколько лет, включая период якобы преступной деятельности Кутергиной, на счет ИП Ваховой «Росгосстрахом» было перечислено почти в два раза меньше денег, чем та, якобы, обналичила и передала Кутергиной. Адвокат добавил, что оценку ущерба страховой компании делало следствие, не была проведена даже экономическая экспертиза, изначально назначенная в ходе расследования.

Защита объяснила, зачем тюменскому филиалу «Росгосстраха» потребовались операции по обналичке. По версии адвоката, ремонтные работы на застрахованных машинах УМВД оплачивались без учета износа механизмов. Увеличение стоимости из-за износа оплачивалось автосервису за наличные за счет компании. Гирв попросил суд признать его клиентку невиновной с правом реабилитации.

В своем последнем слове Александра Кутергина также заявила, что настаивает на своей невиновности. Заявление, что от ее действий пострадала госкомпания, Кутергина назвала абсурдным. «Состава преступления нет, а дело есть. Деньги, поступившие от страхователя (УМВД – ред.) за услугу, являются деньгами страховой компании. Росгосстрах своими действиями сэкономил значительные бюджетные средства МВД, оплачивая износ самостоятельно», – заявила подсудимая.

При этом Кутергина отметила, что одна из свидетелей обвинения, Похлебухина, заявила на суде: ее показания были составлены под воздействием сотрудников ФСБ. Все дело, по мнению подсудимой, составлено на основе домыслов и показаний пары свидетелей.

«Ваша честь, я не белая и не пушистая. Но я точно не мошенница и не воровка. Я понимаю, что то, что пережила я и мои близкие за эти полтора года, должно было вымотать меня и сломать, сделать покладистой. Но я как никогда рассчитываю на правосудие без компромиссов», – заявила в конце своей речи Кутергина и попросила суд вынести оправдательный приговор. В конце своей речи обвиняемая не смогла сдержать слезы.

Судья Татьяна Храмцова объявила перерыв в судебном заседании. Приговор будет оглашен 9 декабря 2019 года.

Тюмень, служба информации

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