В Тюмени завершено расследование дела о мошенничестве в «Росгострахе»

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении замдиректора тюменского филиала ПАО СК «Росгосстрах» Александры Кутергиной, которая обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, занимая должность заместителя директора филиала СК «Росгосстрах», в 2016-2017 годах организовала схему, по которой якобы готовили и подписывали акты выполненных работ по автострахованию.

«Она заручилась поддержкой страховщика и менеджера управления корпоративных продаж «Росгосстраха», которые ничего не подозревали. По указанию обвиняемой менеджер от имени страховщика ежемесячно готовила и подписывала акты выполненных работ, по которым якобы оказывались услуги по автострахованию», – сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Сумма ущерба, по данным следствия, составила более 11 млн рублей.

Как писал ранее «Новый День», Александра Кутергина была задержана 23 июля по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах при страховании автотранспорта УМВД по Тюменской области. На следующий день по решению суда Кутергину поместили в СИЗО, где она просидела почти полгода.

В следственном изоляторе подследственная даже объявляла голодовку в знак несогласия со своим содержанием под стражей, но из-за ухудшения здоровья была вынуждена ее прекратить. В настоящее время Кутергина находится под домашним арестом. Дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 25.03.19

Тюменский спикер Корепанов ответил на вопрос об участии Рейна в охоте на косуль. / Член банды похитителей джипа Степана Киричука получил второй срок. / Полиция Курганской области засекретила дело тюменских vip-браконьеров. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»