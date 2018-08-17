Общественники занялись уголовным делом известного тюменского фотографа

Общественный совет при УМВД по Тюменской области заинтересовался расследованием дела о мошенничестве замдиректора по корпоративному страхованию филиала ПАО «Росгосстрах» в Тюменской области Александры Кутергиной. Председатель совета, экс-замначальника РУ ФСБ по Тюменской области Александр Петрушин заявил «Новому Дню», что попросит следственный комитет объяснить, для чего женщину поместили под стражу до суда.

«Я попросил Сергея Русанова, он тоже член общественного совета, направить письмо в СК, чтобы они нам все разъяснили. Надо посмотреть, насколько обоснована избранная мера пресечения. На то и общественный совет, чтобы реагировать на процессы, которые вызывают тревогу в обществе», – сказал Александр Петрушин.

Отметим, что Александра Кутергина является не только топ-менеджером «Росгосстраха», в Тюмени она известна еще как фотограф, победитель многих международных фотоконкурсов. Поэтому фотожурналист и член общественного совета при УМВД Сергей Русанов начал активное обсуждение дела против Кутергиной в соцсетях.

Женщину обвиняют в хищении 7 млн рублей. По версии следствия, весной 2016 года 48-летняя Кутергина разработала схему системного отъема страховых денег через страхование служебного транспорта полиции региона. Примерная схема была такова: главный менеджер управления корпоративных продаж ПАО «Росгострах» по указанию Кутергиной от имени страховщика ежемесячно готовила и подписывала акты выполненных работ, по которым полиции оказывались услуги ОСАГО. До «Росгосстраха» деньги не доходили. Расследование продолжается, в том числе уточняется статус Кутергиной – организатор или пособник. В следственном комитете не раскрывают все подробности дела, известно только, что Александра Кутергина пока является единственным обвиняемым.

«Схема хищения устанавливается. Машины страховались, полисы полиция получала. Представители УМВД по Тюменской области не проходят потерпевшими по делу. По крайней мере, на данный момент», – сообщили «Новому Дню» в СУ СКР по Тюменской области.

Тюмень, служба информации

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