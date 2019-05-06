У «Росгосстраха» нет претензий к тюменскому топ-менеджеру, обвиняемому в мошенничестве

«Росгосстрах» не имеет претензий материального характера к замдиректора тюменского филиала Александре Кутергиной, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере. Страховая компания не будет заявлять гражданский иск в отношении Кутергиной. Об этом заявил на заседании Ленинского районного суда в понедельник, 6 мая, представитель потерпевшего.

Как рассказал «Новому Дню» Евгений Гирв, адвокат Александры Кутергиной, сегодня состоялось фактически первое заседание суда, на котором дело рассматривалось по существу. Был допрошен только представитель потерпевшего – ПАО СК «Росгосстрах» Пучек С.П. Он сообщил суду, что у компании нет претензий материального характера к Кутергиной, и «Росгосстрах» не намерен заявлять иск о возмещении материального вреда в рамках гражданского судопроизводства.

Евгений Гирв сообщил, что у стороны защиты нет объяснений такой позиции потерпевшего, учитывая, что Кутергину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ), ущерб от которого, по версии обвинения, составил более 11 миллионов рублей.

«Нам самим это очень интересно, – сказал Гирв. – Объяснить это уже не мы должны, а органы, осуществляющие уголовное преследование». Александра Кутергина продолжает настаивать на своей невиновности.

Сейчас Александра Кутергина находится под домашним арестом. Как сообщил адвокат, ему неизвестно о каких-либо проблемах со здоровьем его подзащитной.

Напомним, по версии следствия, в 2016 – 2017 годах, занимая должность заместителя директора тюменского филиала СК «Росгосстрах», Кутергина организовала схему, по которой готовили и подписывали акты выполненных работ по автострахованию. Якобы Кутергина действовала с помощью страховщика и менеджера управления корпоративных продаж «Росгосстраха», которые ничего не подозревали о намерениях начальницы.

Как сообщал «Новый День», Александра Кутергина была задержана 23 июля по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах при страховании автотранспорта УМВД по Тюменской области. Она провела в СИЗО почти полгода. Кутергина объявляла голодовку в знак несогласия со своим арестом, но прекратила ее из-за проблем со здоровьем.

Следующее заседание суда над Александрой Кутергиной назначено на 27 мая.

Тюмень, служба информации

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