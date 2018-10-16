Топ-менеджер тюменского «Росгосстраха» объявила голодовку в СИЗО

Заместитель директора тюменского филиала «Росгосстраха» Александра Кутергина объявила голодовку в знак несогласия со своим содержанием под стражей. По словам адвоката Кутергиной, в деле так и не появилась информация о причиненном ее действиями ущербе. О том, что обвиняемая в мошенничестве женщина не ест уже с 14 октября написал на своей странице в Фейсбуке тюменский фотограф Сергей Русанов. Адвокат Кутергиной Евгений Гирв подтвердил «Новому Дню», что его подзащитная начала голодовку. По словам Гирва, голодовка не сухая – воду Кутергина пьет, чувствует себя нормально.

Гирв сообщил, что пытался отговорить подзащитную от голодовки, но она не согласилась. Таким образом Александра Кутергина решила выразить протест против избранной в отношении нее меры пресечения – содержания под стражей. Напомним, заместитель руководителя отделения «Росгосстраха» в Тюменской области была задержана 23 июля по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах при страховании автотранспорта УМВД по Тюменской области. На следующий день по решению суда Кутергину поместили в СИЗО, где она пребывает до сих пор. По словам адвоката, дата рассмотрения вопроса о продлении содержания под стражей пока неизвестна.

Евгений Гирв отметил, что в материалах дела нет информации о причиненном действиями Александры Кутергиной ущербе. «Сотрудники полиции претензий к ней не имеют, есть соответствующие документы. «Росгосстрах», согласно моего адвокатского запроса, тоже к Кутергиной претензий не имеет. «Росгосстрахом» было написано заявление о проведении проверки и принятии мер вплоть до привлечения к уголовной ответственности в отношении других сотрудников «Росгосстраха». Кутергина там вообще не фигурирует. Тем не менее, следственные органы воспользовались этим заявлением и признали «Росгосстрах» потерпевшим», – отметил Гирв.

Как сообщил на своей странице в «Фейсбуке» Сергей Русанов, коллективное письмо в адрес руководства СУ СКР по Тюменской области с просьбой изменить меру пресечения Кутергиной эффекта не возымело. Также СК отказал мужу Александры и ее детям в свиданиях с ней.

Тюмень, служба информации

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