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Среда, 11 декабря 2019, 17:24 мск

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Спикер тюменской облдумы решил взять под свой контроль зарплаты руководства Счетной палаты

Председатель тюменской областной думы Сергей Корепанов намерен взять в свои руки распределение поощрительных выплат председателю и заместителю председателя Счетной палаты региона. Поправки в закон «О счетной палате Тюменской области» депутаты рассмотрят в четверг, 12 декабря.

Согласно законопроекту, внесенному в думу депутатами Сергеем Корепановым и Николаем Токарчуком (оба представляют «Единую Россию»), председатель Счетной палаты и его заместитель больше не будут получать ежеквартальные и ежегодные премии. Вместо этого в законе появился абзац про поощрительные выплаты. «Распределение дополнительно выделенных бюджетных ассигнований на поощрительные выплаты Счетной палате Тюменской области в отношении лиц, замещающих государственные должности в Счетной палате Тюменской области (то есть председателя Счетной палаты и его заместителя), осуществляется по согласованию с председателем тюменской областной думы». В ныне действующей редакции закона упоминания о согласовании премий с председателем думы нет.

Учитывая, что контракт с председателем Счетной палаты итак подписывает спикер облдумы, поправки в законопроект дают нынешнему председателю Сергею Корепанову дополнительный рычаг влияния на контрольный орган. Законопроект вносится «с целью совершенствования правового регулирования вопросов материального и социального обеспечения государственных должностей Тюменской области», говорится в сопроводительной записке к документу.

Ни у правового управления облдумы, ни у управления по экономике и финансам существенных замечаний законопроект не вызвал. Специалисты не обнаружили в нем коррупциогенных факторов, также поправки в закон не потребуют дополнительных финансовых затрат.

Комитет по бюджету, налогам и финансам областной думы рассмотрит внесенный спикером законопроект в четверг, 12 декабря, на внеочередном заседании. Комитет соберется в 8 часов утра, чтобы поправки в законопроект можно было вынести на рассмотрение областной думы, которое пройдет в тот же день.

Тюмень, служба информации

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