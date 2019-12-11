Назван виновник взрыва газа в тюменской четырехэтажке

Хлопок газа в четырехэтажном жилом доме по улице Шарова, 10а в Тюмени, из-за которого погиб один человек, произошел по вине компании, прокладывавшей кабель. Работник компании повредил газопровод, но не уведомил аварийные службы, заявил на пресс-конференции в среду, 11 декабря, гендиректор компании ТДСК Николай Щепелин.

По словам Щепелина, работы по прокладке кабеля вела компания «Сибагроинтер». Работы не были согласованы ни с управой Восточного административного округа, ни с застройщиком данного района – компанией ТДСК. С «Газпромом» были только устные договоренности. «Компания работала с нарушением всех правил», – цитирует Щепелина «72.ru». При этом, работник предприятия, порвавший газопровод, прекрасно знал о повреждении, но не сообщил в аварийную службу.

Через грунт газ попал в канализационную систему, а через нее – во внутренние помещения, после чего для воспламенения газа было достаточно любой искры. От более серьезных повреждений несущих конструкций здание спасли «витражные» окна, которые вылетели и ослабили разрушительную силу газового хлопка.

Сумма ущерба составила около 10 млн рублей. Сейчас здание ремонтируют, по словам Щепелина, планируется, что до Нового года жильцы смогут вернуться в свои квартиры.

В субботу, 7 декабря, в одной из квартир четырехэтажного дома на ул. Павла Шарова, 10 в Тюмени произошел хлопок газа. Хлопок произошел при проведении работ сотрудником газовой службы, который погиб на месте. Три человека с ожогами были доставлены в больницу. Жильцы дома были временно отселены. В СУ СКР по Тюменской области возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Тюмень, служба информации

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