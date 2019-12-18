В крупнейшей нефтегазовой компании Тюменской области сменился гендиректор

В «Уватнефтегазе» сменилось руководство. Игорь Онешко, занимавший должность генерального директора компании с апреля 2018 года, покинул руководящую должность. Новым гендиректором ООО «РН – Уватнефтегаз» стал Николай Сюткин, ранее работавший в Якутии, сообщил источник, близкий к компании.

Информацию об уходе Игоря Онешко с должности генерального директора ООО «РН – Уватнефтегаз» подтвердил один из сотрудников компании. Отметим, что Игорь Онешко проработал в ООО «РН – Уватнефтегаз» менее двух лет, хотя обычный срок контракта составляет 5 лет. Источник «Нового дня» добавил, что с приходом нового генерального директора руководство «Уватнефтегаза» ждут дальнейшие кадровые перестановки, которые, в первую очередь, могут коснуться команды Игоря Онешко.

Новый руководитель ООО «РН – Уватнефтегаз», Николай Сюткин, с января 2014 года работал генеральным директором ООО «Таас – Юрях нефтегазодобыча». При нем компания добилась роста выручки в 2018 году до 100 млрд рублей (против 2,4 млрд рублей в 2013 году).

Официально подтвердить или опровергнуть кадровые перестановки в «РН – Уватнефтегаз» не удалось. Телефон приемной гендиректора предприятия не отвечал, в управлении информационной политики «Роснефти» также не ответили на телефонный звонок. Председатель комитета по экономической политике и природопользованию тюменской областной думы Инна Лосева отказалась подтвердить или опровергнуть информацию о кадровых перестановках в ООО «РН – Уватнефтегаз», заявив, что не может комментировать решения частной компании.

Отметим, что ООО «РН – Уватнефтегаз» – основной разработчик углеводородных месторождений на юге Тюменской области. Крупнейшим из проектов компании является Уватский. Выручка предприятия по итогам 2018 года составила 226 млрд рублей при чистой прибыли в 54 млрд рублей.

Тюмень, служба информации

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