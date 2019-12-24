Названа дата начала прямых рейсов из Тюмени в Казань

Прямой рейс из Тюмени в Казань открывается с 14 января 2020 года. Об этом на своей итоговой пресс-конференции во вторник, 24 декабря, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Рейсы будут выполняться в 2020 году три раза в неделю и субсидироваться из федерального и регионального бюджетов. В правительстве Тюменской области рассчитывают, что рейс сможет выйти на самоокупаемость.

Предварительно об открытии прямого авиасообщения между Тюменью и Казанью Александр Моор договорился на встрече с президентом республики Татарстан Рустамом Миннихановым 16 октября в казанском кремле. Руководители двух регионов решили, что открытие прямого рейса «позволит укрепить деловые контакты, а также будет способствовать росту межрегионального туристического потока».

Тюмень, служба информации

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