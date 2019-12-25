В Тюмени на руинах сгоревшего хостела обнаружен труп

При разборе завалов на месте сгоревшего вечером во вторник, 24 декабря, трехэтажного частного дома в Тюмени обнаружено тело неизвестного мужчины. Следственный комитет начал проверку по факту гибели человека, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Пожар произошел в здании хостела на улице Олега Кошевого в Тюмени. Труп мужчины был обнаружен при разборке завалов на первом этаже здания. По данным пресс-службы УМВД по Тюменской области, здание принадлежало пенсионерке.

Пожарные спасли 2 человек, еще пятеро сами покинули горящее здание. Погорельцев отправили в пункт временного размещения в гостинице «Колос».

В пресс-службе ГУ МЧС региона сообщили, что пожарные прибыли на место возгорания в 18:58, но потушить здание удалось только в 21:58. Ночью при разборке завалов было найдено тело неизвестного мужчины. Разборка завалов продолжается до сих пор. Здание полностью выгорело и обрушилось.

Тюмень, служба информации

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