Судебные приставы не пустили тюменскую семью с грудным ребенком на Мальдивы

Тюменская семьи с грудным ребенком лишилась новогоднего отдыха из-за запрета от судебных приставов. Мать семейства задолжала более 40 тыс рублей и узнала о запрете на выезд из России только в аэропорту Шереметьево, сообщили в пресс-службе УФССП по Тюменской области.

Жительница Тюмени 1985 года рождения с мужем и грудным ребенком собиралась встретить Новый год на Мальдивских островах. Однако, попасть на Мальдивы семейству не удалось. В московском аэропорту Шереметьево при попытке сесть на самолет до города Мале тюменку остановили сотрудники пограничной службы. Оказалось, что женщина задолжала более 40 тысяч рублей по налогам и судебные приставы ограничили ей выезд за рубеж.

Женщина немедленно оплатила долг онлайн, однако, на Мальдивы семейство так и не попало. Снятие запретов судебных приставов занимает не менее суток, и семье пришлось вернуться в Тюмень.

Как писал «Новый день», более 40 тысяч жителей Тюменской области не могут выехать за границу из-за долгов перед судебными приставами. На 10 декабря с начала 2019 года УФССП России по Тюменской области вынесло почти 112 тысяч постановлений об ограничении должников в праве выезда за границу.

Тюмень, служба информации

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