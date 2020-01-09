Потребительским рынком Тюменской области займется борец с разливным пивом

В Тюменской области назначен директор департамента потребительского рынка и туризма региона. Им стал бывший заместитель директора департамента Александр Сидоров.

Распоряжение о назначении Сидорова в четверг, 9 декабря, подписал губернатор Тюменской области, сообщили в пресс-службе главы региона. Прежний директор департамента Андрей Пантелеев в ноябре 2019 года перешел на работу заместителем губернатора Тюменской области.

Александр Сидоров уроженец Тюмени. Ему 37 лет. В 2004 году Сидоров окончил ТюмГУ по специальности «Государственное и муниципальное управление». Работал юрист-менеджером юридической службы Областного фонда развития жилищного строительства Тюменской области, дослужился до заместителя руководителя фонда. Был завсектором аналитики управления законопроектных работ главного правового управления правительства Тюменской области. Работал в управлении лицензирования и регулирования потребительского рынка Тюменской области и департаменте потребительского рынка и туризма Тюменской области с 2015 года.

В 2017 году, уже в ранге замдиректора департамента потребительского рынка Сидоров «засветился» в скандальной борьбе с продавцами разливного пива, нарушавшими временные ограничения продажи своей продукции. Тогда владельцы торговых точек говорили, что Сидоров лично присутствовал при рейдах полиции, выпиливавшей замки «пивнух» болгарками.

Тюмень, служба информации

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