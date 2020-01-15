Следственный комитет начал проверку после аварий с тюменскими автобусами

Следственный комитет начал доследственную проверку в связи с произошедшими в среду, 15 января в Тюменской области авариями на общественном транспорте. Поводом для проверки стали сообщения СМИ, заявили с пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Следователи намерены проверить качество оказания услуг по перевозке пассажиров. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «Новый День» сообщал, что утром в среду, 15 января произошли две аварии с пассажирскими автобусами в Тюменской области. В Тюмени у моста на улице Профсоюзной «Газель» врезалась в столб, пострадали 8 человек. По уточненным данным департамента здравоохранения региона, трое пострадавших госпитализированы с сочетанной травмой, один из них направлен на операцию в связи с открытым переломом ноги. Пятерых врачи отправили лечиться домой. Двое пострадавших получили переломы носа и ушибы, один – перелом костей ладони и ушиб грудной клетки, остальные отделались ушибами и ссадинами.

Тем же утром на трассе Тюмень – Тобольск рейсовый автобус упал в кювет после столкновения с автокраном. Точное количество пострадавших, которым понадобится госпитализация, пока неизвестно, некоторых пассажиров еще доставляют в больницу №3 Тобольска. В реанимации ОБ№3 находится одна женщина, у нее черепно-мозговая травма.

Тюмень, служба информации

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