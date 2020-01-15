В Тюменской области браконьерам, пойманным с осетрами, грозит колония и миллионный штраф

Двум тюменским рыбакам может грозить лишение свободы и крупный штраф за незаконную ловлю осетра. Браконьеров поймали сотрудники ГИБДД, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Гаишники поймали 36-летнего жителя села Равнец Ишимского района на 372 километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск. В багажнике его машины были обнаружены четыре сибирских осетра. Рыба занесена в «Красную книгу», ее вылов запрещен. Задержанный рассказал, что выловил осетров в реке Обь.

В селе Демьянское в среду, 15 января сотрудникам ГИБДД при осмотре прицепа снегохода удалось обнаружить четыре рыбины осетровой породы. Водитель снегохода, 42-летний житель Тобольска, рассказал, что поймал краснокнижную рыбу сетью на реке Иртыш.

В обоих случаях были возбуждены уголовные дела о «незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов» (ч.1 ст.258.1 УК РФ). Браконьерам может грозить до 4 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Отметим, что, несмотря на строгий запрет на вылов занесенных в «Красную книгу» видов рыбы в Западной Сибири, эти деликатесы не исчезают со столов местной элиты. Руководитель Нижнеобского управления Росрыболовства Иван Матаев ранее заявлял «Новому дню», что, пока vip едят занесенную в «Красную книгу» рыбу, побороть браконьерство не удастся.

Тобольск, служба информации

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