Тюменские инвалиды отложили голодовку под честное слово губернатора Моора

Губернатор Александр Моор пообещал решить большинство проблем инвалидов, о которых заявили тюменский активист, защитник прав инвалидов Андрей Романов и его единомышленники, собиравшиеся объявить коллективную голодовку в знак протеста против ущемления их прав. Голодовка перенесена на месяц, чтобы глава региона мог разобраться в ситуации, сообщил «Новому дню» Андрей Романов.

О встрече с Андреем Романовым губернатор рассказал на своей странице в соцсети «Вконтакте». «Сегодня позвонил и предложил встретиться Андрею Александровичу Романову, известному по акциям в защиту прав инвалидов, – написал губернатор. – Разговаривали больше часа. Был приятно удивлен, когда увидел человека, умеющего не только указывать на проблемы, но и предлагать конкретные и реальные механизмы их решения. Эти проблемы мы знаем, они непростые. Надеюсь, что нашел в этом нелегком деле союзника, вместе с которым, начиная прямо со следующей недели, мы будем действовать сообща».

Губернатор сказал, что ему нужна неделя-две для того, чтобы разобраться во всех конфликтных ситуациях. Так. Глава региона пообещал на следующей неделе создать рабочую группу, которая займется вопросами имущественного ценза для инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и исключения из числа нуждающихся инвалидов 3 группы. По поводу санаторно-курортного лечения для детей-инвалидов и инвалидов 1 группы губернатор поддержал активиста и пообещал, в случае необходимости, съездить в Москву для решения этого вопроса.

Моор объяснил, почему не были установлены подъемники для инвалидов на надземном пешеходном переходе на улицах Мельникайте-Гнаровской. Проекты дважды не прошли экспертизу, сейчас на экспертизе находится третий проект перехода.

В том, что касается ненадлежащей работы департамента социального развития Тюменской области, Моор предложил создать общественную организацию, которая бы контролировала действия чиновников. Руководителем организации губернатор предложил стать Андрею Романову.

По словам Романова, Александр Моор дал слово, что исполнит обещанное. «Скажите инвалидам, что я вам дал слово. От себя тоже дайте слово, под мою ответственность», – передал слова главы региона Андрей Романов. Голодовка перенесена на месяц. «Если в течение месяца мы увидим, что ничего не делается, мы устроим грандиозную голодовку, и не просто пикеты, а митинг», – заявил Андрей Романов.

Тюмень, служба информации

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