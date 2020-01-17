Тюменские инвалиды потребовали от губернатора Александра Моора уволить своего заместителя и пригрозили групповой голодовкой

Тюменские инвалиды поставили ультиматум губернатору области Александру Моору. Они требуют отставки замгубернатора Ольги Кузнечевских, извинений лично от Моора и расширения мер социальной поддержки инвалидов, действующих в Тюменской области.

Организатор голодовки – тюменский инвалид Андрей Романов, известный своими выступлениями в защиту прав людей с ограниченными возможностями. Как рассказал «Новому дню» сам Романов, к бессрочной голодовке готовы уже готовы присоединиться 10 человек с ограниченными возможностями. Это жители Тюмени и районов области, среди них есть инвалиды-колясочники. Для проведения голодовки Романов арендовал трехкомнатную квартиру в одном из тюменских микрорайонов. Начало голодовки назначено на понедельник, 20 января. Андрей Романов уже уведомил о проведении акции администрацию города Тюмени. Активист уверен, что к понедельнику число участников голодовки увеличится, потому что среди инвалидов региона есть желающие присоединиться к акции. Максимальное количество участников – около 30 человек, больше не сможет разместиться в арендованной квартире.

Список требований активиста состоит из 6 пунктов. Инвалид требует отставки заместителя губернатора Ольги Кузнечевских, которая, по мнению Романова, не исполняет должным образом свои обязанности по организации социального обеспечения инвалидов региона. Также Романов добивается ежегодного санаторно-курортного лечения для детей-инвалидов и инвалидов 1 группы, причем с учетом профиля заболевания. «Нет смысла отправлять больных бронхиальной астмой в санатории Тюменской области», – объяснил свое требование Романов.

Организатор голодовки также требует включения в Тюменской области инвалидов 3 группы в категорию нуждающихся в мерах социальной поддержки для получения жилья и земельных участков. По мнению Романова, в Тюменской области органы местного самоуправления неправомерно исключают из числа нуждающихся инвалидов 3 группы. Также Романов требует отменить действующий в Тюмени имущественный ценз при получении жилья и земельных участков. «Администрация города Тюмени указывает сумму в 100 тыс. руб., а не миллион с лишним, как должно быть в соответствии с законом», – утверждает Романов.

Также активист требует создания доступной среды на социально значимых объектах, в том числе объектах здравоохранения. «Меня не устраивает, например, что в стоматологической поликлинике на Ватутина даже нет туалета для инвалидов. Я писал губернатору Моору об этом год назад. От него пришел ответ, что санузел будут делать, когда будет плановый ремонт. И что, до этого планового ремонта инвалидам в подгузниках ходить на прием к зубному врачу?» – сказал Романов.

Кроме того, Романов требует лично от Александра Моора извинений за невыполненное обещание поставить лифтовые подъемники в надземном пешеходном переходе на пересечении улиц Мельникайте и Гнаровской. Личное обязательство установить подъемники Александр Моор принял на конференции ОНФ 4 апреля 2019 года, но устройства так и не установлены, напомнил Романов.

В своем заявлении Романов возложил вину за возможную смерть любого из участников голодовки на Александра Моора и Ольгу Кузнечевских. В случае наступления трагических последствий активист просит привлечь их к уголовной ответственности за доведение до самоубийства.

Сам Романов не считает объявление голодовки шантажом высокопоставленных чиновников. «Если бы мы сообщили о наших требованиях в понедельник, когда начинаем голодовку, это был бы шантаж, – считает Романов. – А так мы дали время, чтобы среагировать на наши требования». Романов говорит, что для отказа от голодовки или ее прекращения достаточно составления «дорожной карты». «Решение может быть не в течение одного-двух дней. Напишем «дорожную карту», где будут указаны все сроки, где все подпишутся. Так просто, на словах, я не поверю никому», – отметил Романов.

Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских в 2019 году пыталась засудить Андрея Романова за критику ее работы в должности главы департамента социального развития региона. Суд отклонил иск чиновницы.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 16.01.20

Пьяный тюменский пенсионер на «Инфинити» пытался сбежать от гаишников. / Ректор тюменского университета займется изменением Конституции РФ. / В Тюменской области браконьерам, пойманным с осетрами, грозит колония и миллионный штраф. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»