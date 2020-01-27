В Тюмени будут судить адвоката, обещавшего за взятки «решить вопросы» с прокурором области и начальником РУ ФСБ

В Тюмени завершено расследование уголовного дела против адвоката Розы Дроздовой. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, 56-летний адвокат Тюменской областной коллегии адвокатов выманила с сентября 2015 года по февраль 2017 года около 23 млн рублей и 12 тыс долларов США у супруги предпринимателя, осужденного за покушение на убийство. Адвокат была защитником осужденного предпринимателя. Она заверила жену клиента, что, благодаря связям среди высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов, сможет добиться освобождения бизнесмена.

Осужденный так и не был освобожден. В марте 2017 года супруга предпринимателя потребовала от адвоката вернуть деньги, но так их и не дождалась. После этого женщина обратилась в правоохранительные органы. В сентябре 2017 года адвокату было предъявлено обвинение. Суд постановил взять юриста под стражу, но адвокат уехала из России и была объявлена в международный розыск. 25 августа 2019 года она вернулась в Россию из Испании и была задержана в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга.

Как писал «Новый день», речь идет о тюменском адвокате Розе Дроздовой. Она была защитницей тобольского предпринимателя Игоря Белкина. У бизнесмена был затяжной конфликт с другим тобольским предпринимателем, депутатом областной думы от «Единой России» Владимиром Майером. Белкин был осужден за покушение на убийство Майера. Деньги, которые Дроздова выманила у жены Игоря Белкина, Ирины, были нужны, чтобы «решить вопрос» с прекращением уголовного преследования бизнесмена. Адвокат сначала обещала за взятку в 8 млн руб руководству тюменского областного суда прекращение уголовного дела против Белкина, потом – за 7 млн руб содействие в этом вопросе прокурора региона Владимира Владимирова. Еще два млн руб адвокат попросила на взятку начальнику РУ ФСБ, чтобы тот не противодействовал освобождению предпринимателя.

Дроздова козыряла своими связями в суде и правоохранительных органах: теперь уже экс-судья, председатель судебной коллегии по гражданским делам, член президиума Тюменского областного суда Фания Григорьева приходится Розе Дроздовой сестрой.

Сейчас Розу Дроздову ждет суд за мошенничество в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье составляет 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Тюмень, служба информации

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