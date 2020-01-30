В Тюмени проверили на коронавирус всех подозрительных пациентов, побывавших в Китае

В Тюмени обследованы трое пациентов с подозрением на коронавирус. Во всех трех случаях коронавируса обнаружено не было.

«На сегодняшний день на территории юга Тюменской области не подтверждено ни одного случая коронавируса, – сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона. – С признаками ОРВИ трое пациентов, недавно посещавших Китай, были обследованы, проведена двойная лабораторная диагностика, коронавируса не обнаружено».

Как писал «Новый день», на совещании в уральском полпредстве по профилактике и недопущению распространения болезни из КНР в среду, 29 января была озвучена информация о трех случаях подозрения на коронавирус в Тюменской области.

Тюмень, служба информации

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