Полиция задержала налетчика на тюменский ломбард

В Тюмени задержан налетчик, похитивший ювелирные украшения на миллион рублей из ломбарда. Преступник был задержан полицией в Нефтеюганске, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Подозреваемый – мужчина 1994 года рождения. Ранее он был неоднократно судим: «на счету» рецидивиста вымогательство, кража, мошенничество, незаконное хранение наркотиков и причинение побоев.

По версии следствия, в декабре 2019 года в Тюмени произошло разбойное нападение на ломбард «Шкатулка» на улице Пермякова. Нападавший вошел в помещение ломбарда и, угрожая продавцу ножом, похитил с витрин золотые украшения и часы в общей сложности более, чем на миллион рублей. После этого он уехал в Ишимский район и продал похищенное. Деньги преступник потратил на развлечения. После этого налетчик отправился в Нефтеюганск, где и был задержан сотрудниками полиции.

Подозреваемый взят под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело о разбое в особо крупном размере (ч.4 ст. 162 УК РФ). По этой статье мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Тюмень, служба информации

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