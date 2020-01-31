Правительство Тюменской области потратит 750 миллионов на гранты молодым ученым

В Тюменской области стартовал конкурс грантов на господдержку научных исследований для участников Западно-Сибирского научно-образовательного центра. Размер каждого гранта составляет 150 млн рублей, сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.

Гранты будут предоставлены под реализацию проектов под руководством ведущих ученых по созданию новых лабораторий и проведению научных исследований. Проекты должны быть реализованы в 2020 – 2024 годах. Планируется предоставить 5 грантов по 150 млн рублей каждый. Получатели грантов должны создать команду из не менее чем 15 молодых исследователей. При определении победителей конкурса будет учитываться количество научных публикаций и время их пребывания в России.

Участвовать в конкурсе могут участвующие в НОЦ расположенные в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО некоммерческие организации, федеральные государственные учреждения, осуществляющие научную, научно-техническую и образовательную деятельность. Срок подачи заявок на конкурс – до 26 февраля 2020 года.

Как писал «Новый День», правительство Тюменской области внесло в облдуму законопроект, предусматривающий увеличение финансирования Западно-Сибирского НОЦ более, чем на 1.6 млрд рублей. 1,5 млрд рублей из этих денег планируется направить на реализацию ключевых научных проектов. На научные проекты мирового уровня планируется отдать вдесятеро меньшую сумму – 150 млн рублей. По утверждению директора департамента образования и науки Тюменской области Алексея Райдера, около 60% из этих 1,5 млрд рублей пойдут на оплату труда исследовательских коллективов ученых и другие текущие расходы.

Тюмень, служба информации

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