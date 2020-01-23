Тюменское правительство выделит полтора миллиарда на любимый проект нового министра науки России

Правительство Тюменской области намерено значительно увеличит расходы бюджета в 2020 году. Доходы при этом почти не возрастут.

Согласно внесенным в тюменскую областную думу губернатором Александром Моором поправкам в бюджет на 2020 и плановый период 2021-2022 годов, расходы бюджета на 2020 год увеличатся на 8,9 млрд рублей. При этом увеличение расходов 2021 годы запланировано незначительным – на 181 млн рублей, а в 2022 году правительство запланировало уменьшить расходы на полмиллиарда рублей.

Самое значительное увеличение расходной части планируется на областную программу развития образования и науки – почти на 3,4 млрд рублей. Большая часть из этих средств пойдет на создание и поддержку деятельности Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня – около 1,66 млрд рублей. 1,5 млрд рублей из этих денег планируется направить на реализацию ключевых научных проектов. На научные проекты мирового уровня планируется отдать вдесятеро меньшую сумму – 150 млн рублей.

Отметим, что проект создания Западно-Сибирского НОЦ активно продвигал ректор ТюмГУ Валерий Фальков, назначенный 21 января новым министром науки и высшего образования России.

Среди других направлений, на которые будет направлено дополнительное финансирование – «недропользование и охрана окружающей среды» (1 млрд рублей), развитие транспортной инфраструктуры (866 млн рублей в 2020 году) и развитие ЖКХ (799 млн рублей в 2020 году).

При этом, доходная часть бюджета в 2020 году увеличится всего на 164 млн рублей. В 2021 году запланирован рост доходов на 160 млн рублей, а в 2021 году – снижение доходов на полмиллиарда рублей. Учитывая, что бюджет 2020 года изначально принимался с превышением расходов над доходами на 59 млрд рублей, получается, что правительство Тюменской области устанавливает новый рекорд дефицита бюджета – почти 68 млрд рублей.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 23.01.20

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