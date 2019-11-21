В Тюменской области принят рекордно дефицитный бюджет

Тюменская областная дума приняла бюджет региона на 2020 и плановый период 2021-2022 годов. Дефицит бюджета в 2020 году составит почти 59 млрд рублей.

В четверг, 21 ноября, тюменская областная дума большинством голосов приняла бюджет на 2020 и плановый период 2021-2022 годов. Доходы бюджета 2020 года запланированы на уровне 162,6 млрд рублей. Расходы составят 221,5 млрд рублей. Таким образом дефицит бюджета составляет 58,9 млрд рублей. Покрывать его правительство области намерено из остатков бюджета предыдущего года.

В 2020 году на дорожное строительство будет выделено 43,2 млрд рублей, на программу «Сотрудничество» – 28,8 млрд рублей, на образование – 32,7 млрд рублей, на здравоохранение 27,8 млрд рублей и на социальную политику 34 млрд рублей.

В 2021 году правительство планирует получить доход в размере 171,9 млрд рублей, в 2022 году – 180,3 млрд рублей. Соответственно, расходы составят 197,7 млрд рублей в 2021 году и 193 млрд рублей в 2022 году.

Отметим, что доходы бюджета-2020 по сравнению с внесенным ранее в думу законопроектом выросли на 600 млн рублей, а расходы – на 2,5 млрд рублей.

Тюмень, служба информации

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