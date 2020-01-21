Ректор ТюмГУ сменил перспективы в правительстве Тюменской области на кресло министра РФ

Ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков назначен министром науки и высшего образования Российской федерации. Кандидатура Фалькова была представлена президенту Владимиру Путину во вторник, 21 января, премьер-министром Михаилом Мишустиным. Кандидатура утверждена.

Ранее Валерий Фальков был включен президентом Путиным в состав рабочей группы по разработке поправок в Конституцию РФ.

Валерий Фальков стал вторым представителем Тюменской области среди министров РФ. После отставки правительства Дмитрия Медведева свой пост сохранил экс-губернатор Тюменской области Владимир Якушев, он вновь назначен министром строительства и ЖКХ. Также сохранил министерскую должность бывший губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, в новом правительстве он снова будет руководить Минприроды.

Как писал «Новый День», ранее источники называли Валерия Фалькова наиболее вероятным кандидатом на должность первого замгубернатора Тюменской области вместо Натальи Шевчик. Однако, после назначения нового правительства РФ губернатору Александру Моору предстоит найти себе нового первого зама. Кроме того, предстоят выборы ректора ТюмГУ и довыборы в Тюменскую областную думу, депутатом которой по одномандатному округу являлся Валерий Фальков. Отметим, что Валерий Фальков оказался вовлечен в скандал вокруг проекта строительства общежития на 1000 мест с парковкой на 500 мест в логу реки Тюменка. На общежитие планировалось потратить 3,8 млрд рублей, в декабре 2019 года закупка была отменена.

Тюмень, служба информации

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