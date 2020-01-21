Транзита власти не будет: поправки в Конституцию позволят Путину пойти на новый срок, – мнение эксперта

Президент России Владимир Путин, объявивший в послании Федеральном собрании о конституционной реформе, никуда не собирается уходить с поста главы государства. Такое мнение высказал секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов, комментируя президентские поправки в Конституцию, внесенные накануне в Госдуму. Политик полагает, что предложенные Путиным поправки в Основной закон страны «обнуляют» предыдущие президентские сроки нынешнего главы государства и позволяют ему еще два раза баллотироваться в президенты РФ.

Обухов напоминает, что в поправках к Конституции закреплены не только новый объем президентских полномочий, но и «новые требования к президенту (ценз оседлости, гражданство, только два срока без подряд)», и при этом изменения утверждаются через «непонятное всероссийское голосование (не референдум)».

«Исходя из этого, можно сделать вывод: вводится новая норма для формирования института президентства, по сути, новый институт. А раз так, то по этим новым нормам Путин еще ни разу не избирался. Значит, он сможет еще два срока быть президентом», – указывает партиец.

Обухов в связи с этим отмечает, что таким способом «не раз обходили запрет для губернаторов быть во главе регионов не более двух сроков – «менялся федеральный закон и прежние губернаторские сроки обнулялись». Коммунист заявил, что нет никаких сомнений в том, что Конституционный суд «даст толкование, что по новым нормам Путин сможет еще два срока баллотироваться в президенты».

По его мнению, суть масштабной перекройки Конституции и непонятного по своей легитимности общероссийского голосования по проекту президентских поправок в Основной закон страны – дать «возможность Путину еще два раза баллотироваться президентом».

Таким образом, Путин, «используя… все еще сохраняющийся уровень доверия, утвердит свою конституцию с новым институтом президентства и получит еще два срока расширенного супер-президентства с чистого конституционного листа», – заключил Обухов.

Обухов также высказался о перераспределении полномочий между ветвями власти, инициированном президентом РФ. По его мнению, «расширение полномочий Думы оказалось декоративным, словесным эквилибром». «Дополнительные согласовательные функции Думы и Совета Федерации по кадровым вопросам в правительстве нивелированы правом президента в любое время уволить согласованных министров», – заявил секретарь ЦК КПРФ. «При этом реально происходит отъем прежних законодательных возможностей Думы и Совета Федерации преодолевать президентское вето на законы», – продолжил он, отмечая, что «абсолютное президентское вето вводится и для федеральных конституционных законов, что ранее было не мыслимо». «У нас была супер-президентская форма правления, и она только усиливается», – заключил Обухов. По его мнению, «масштабные предложения по значительному усилению президентской власти» могут свидетельствовать только об одном – Владимир Путин «не собирается уходить с поста президента».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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