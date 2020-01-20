Поправки Путина к Конституции РФ вызвали путаницу в электронной системе Госдумы

Поправки президента РФ Владимира Путина к Конституции опубликованы в электронной системе нижней палаты российского парламента. Проект закона главы государства носит название «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти», предложения главы государства занимают 21 страницу.

В пояснительной записке в законопроекту говорится, что документ подготовлен на основании предложений, представленных «рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации». В него вошли инициативы президента о закреплении обязательных требований к должностным лицам – в частности, запрет на гражданство и вид на жительство другого государства, ужесточение требований к кандидатам на должность президента РФ, закрепление в Конституции величины МРОТ не ниже прожиточного минимума, гарантии обязательной индексации пенсий и соцвыплат.

«В целях защиты государственного суверенитета законопроектом предлагается установить, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в истолковании, приводящем к их расхождению с Конституцией Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации», – уточняется в документе одна из принципиальных поправок к Основному закону страны.

Кроме того, законопроект устанавливает, что «одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков».

Нашли в документе отражение и другие предложения главы государства, прозвучавшие в послании Федеральному собранию РФ. При этом предлагаемые изменения в Конституцию должны быть вынесены на общероссийское голосование, говорится в документах законопроекта.

Стоит отметить, что для принятия президентских инициатив законодателям придется отменить, приостановить или изменить 34 акта федерального законодательства.

Примечательно, что, судя по данным системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы, законопроект сначала прошел через председателя нижней палаты парламента, был направлен в профильные комитеты, и только через семь минут после этого – зарегистрирован в автоматизированной системе и заново направлен председателю Думы.

Своими официальными представителями для рассмотрения документа президент РФ назначил сенатора Андрея Клишаса, депутата Госдумы Павла Крашенинникова и директора федерального «Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ» Талию Хабриеву.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.01.20

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