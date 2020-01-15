Губернатор Александр Моор лишил голоса Наталью Шевчик

Губернатор Тюменской области исключил из состава членов правительства и президиума правительства Тюменской области с правом решающего голоса своего бывшего первого заместителя, Наталью Шевчик. Соответствующее постановление Александр Моор подписал 14 января.

Таким образом, Александр Моор формально завершил процесс увольнения «вечного» замгубернатора Натальи Шевчик, об отставке которой он объявил 27 декабря. Также Александр Моор формально исключил Наталью Шевчик из числа должностных лиц, деятельностью которых непосредственно руководит глава региона.

Отметим, что в должности первого замгубернатора Шевчик курировала вопросы здравоохранения, образования, социальной политики и культуры. В последние годы сферы культуры, здравоохранения и социального развития региона сотрясали скандалы.

Шевчик успела поработать с губернаторами Сергеем Собяниным, Владимиром Якушевым и Александром Моором. Как писал «Новый день», с 31 декабря Шевчик перешла на должность советника губернатора Тюменской области. В должности советника губернатора Шевчик будет курировать развитие «Медицинского города», Западно-Сибирского научно-образовательного центра, сотрудничество со «Сколково», проекты «Ключ к жизни», «Университетская клиника» и празднование Дня Победы.

Преемника Натальи Шевчик с сохранинем прежнего объема полномочий Александр Моор пока не называл публично. Источники «Нового дня» предполагают, что место первого замгубернатора может занять либо нынешний ректор ТюмГУ, депутат областной думы Валерий Фальков, либо совладелец ООО «Управляющая компания «Восток»», оператора отеля «Восток» Михаил Илий – давний товарищ и соратник Александра Моора.

Тюмень, служба информации

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