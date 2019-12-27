Губернатор Александр Моор уволил своего «вечного» заместителя

Тюменский губернатор Александр Моор уволил своего первого заместителя Наталью Шевчик. С 31 декабря 2019 года она займет должность советника губернатора по стратегическим вопросам.

О решении отправить в отставку Наталью Шевчик губернатор Александр Моор сообщил на заседании президиума правительства региона в пятницу, 27 декабря. «О своем желании оставить должность первого заместителя губернатора Наталья Александровна сообщила с первого дня моей работы», – заявил Моор. Губернатор сообщил, что с «учетом огромного опыта работы» Натальи Шевчик она будет освобождена от решения текущих вопросов и сконцентрируется только на стратегических задачах. Сама Шевчик объяснила свое решение уйти в отставку желанием уделять больше времени семье и детям. Моор вручил Наталье Шевчик нак отличия за заслуги перед Тюменской областью.

В должности советника губернатора Шевчик будет курировать развитие «Медицинского города», Западно-Сибирского научно-образовательного центра, сотрудничество со «Сколково», проекты «Ключ к жизни», «Университетская клиника» и празднование Дня Победы, сообщает «Тюменская линия».

Наталья Шевчик в течение 18 лет курировала социальные вопросы в Тюменской области и была ключевым заместителем губернатора, успев поработать и с Сергеем Собяниным, и с Владимиром Якушевым, и с Александром Моором. Отметим, что в медицинской сфере, находившейся под контролем Натальи Шевчик, 2019 год запомнится скандалом вокруг «Медицинского города», в отношении управленцев которого были возбуждены уголовные дела, а бывший главврач Андрей Кудряков отправлен в отставку.

Вопрос о том, кто займет место Натальи Шевчик, пока остается открытым. Один из источников «Нового дня», близкий к тюменской областной думе, рассказал, что «первым в очереди» на место Натальи Шевчик является нынешний ректор ТюмГУ, депутат областной думы Валерий Фальков.

Получить комментарий в пресс-службе губернатора Тюменской области не удалось.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 27.12.19

Судебные приставы не пустили тюменскую семью с грудным ребенком на Мальдивы. / В Тюмени горел «болгарский» пансионат, женщин и детей пришлось спасать через окна. / Тюменский водитель погиб в столкновении с грузовиком «Красное и белое». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»