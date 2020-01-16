Ректор тюменского университета займется изменением Конституции РФ

Ректор ТюмГУ, депутат тюменской областной думы Валерий Фальков вошел в состав рабочей группы по разработке поправок в Конституцию РФ.

Распоряжение президента Владимира Путина «О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации» опубликовано на официальном портале правовой информации. Кроме Валерия Фалькова, в состав группы из 75 человек вошли несколько представителей регионов УрФО. Это депутат Госдумы от «Единой России» Григорий Ледков, представляющий Ямал, председатель законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш, депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг, депутат Госдумы от Свердловской области Павел Крашениннников и уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Как писал «Новый день», в среду, 15 января, Владимир Путин выступил с традиционным посланием Федеральному собранию. Президент предложил внести изменения в Конституцию страны: установить приоритет Конституции над международным правом, делегировать Госдуме право утверждать кандидатуры председателя правительства РФ, вице-премьеров и федеральных министров.

Тюмень, служба информации

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