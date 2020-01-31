Областной депздрав не имеет информации о первом подтвержденном случае коронавируса в Тюмени

Департамент здравоохранения Тюменской области не располагает официальным подтверждением первого случая коронавруса в Тюменской области. Об этом «Новому дню» сообщили в пресс-службе депздрава региона.

«В Тюменскую Областную клиническую инфекционную больницу была доставлена студентка, которая вернулась из Китая с признаками ОРВИ. С ней еще летели 4 молодых человека, а также общалась комендант общежития. Несмотря на то, что люди чувствовали себя хорошо, они были госпитализированы также для проведения диагностики. У них взяты лабораторные пробы, которые проходят двойную проверку. Результаты первой диагностики – отрицательные. Контрольные результаты по второй проверке, которую проводит лаборатория «Вектор» из Новосибирска ещё ожидаются. Других данных нет», – заявили в департаменте. В пресс-службе добавили, что в общежитии, где жила студентка, дежурит медик.

Как сообщал «Новый Ддень», первый случай нового коронавируса из Китая зарегистрирован в Тюменской области. Также зарегистрирован случай заболевания в Забайкалье. Оба заболевших – граждане Китая. Болезнь у них протекает без клинических проявлений и повышенной температуры, их состояние расценивается как стабильное. В Роспотребнадзоре заявляют, что угрозы дальнейшего распространения коронавируса в России нет. Правительство РФ приняло решение об эвакуации около 650 человек граждан России из Ухани и Хубэя. Около 2 700 человек вернут в РФ с острова Хайнань.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что готовится постановление правительства, запрещающее выдавать рабочие визы гражданам Китая.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 31.01.20

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