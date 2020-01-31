В России подтверждены два случая заболевания коронавирусом, авиасообщение с Китаем закрывается

В России подтверждены два случая заболевания коронавирусом: один – в Забайкалье, другой – в Тюменской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оба заболевших – граждане Китая. Болезнь у них протекает без клинических проявлений и повышенной температуры, их состояние расценивается как стабильное.

В Роспотребнадзоре заявляют, что угрозы дальнейшего распространения коронавируса в России на сегодняшний день нет.

Между тем, правительство приняло решение об эвакуации граждан России из Ухани и Хубэя – около 650 человек. На острове Хайнань сейчас находится около 2 тысяч 700 россиян. Всех вернут в РФ.

Как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, готовится постановление правительства, запрещающее выдавать рабочие визы гражданам Китая.

Кроме того, закрываются все авиасообщение с Китаем, за исключением рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Вылеты будут производиться из отдельного терминала в Шереметьево. Другие рейсы этот терминал обслуживать не будет.

Почтовое сообщение и грузоперевозки с КНР останавливать пока не собираются.

Россия готова оказать Китаю гуманитарную помощь.

Напомним, вирусная инфекция из Китая затронула более 20 стран. ВОЗ признала эпидемию международной чрезвычайной ситуацией.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 31.01.20

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