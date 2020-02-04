Глава Тюмени назначил руководителем управы Ленинского АО молодого выпускника «Сколково»

Назначен новый руководитель Ленинской управы города Тюмени. Им стал 33-летний Александр Ильин, сообщили в пресс-службе администрации города.

Александр Ильин до назначения главой Управы руководил МКУ «Единый центр оперативного реагирования города Тюмени». «На базе Центра были организованы службы обработки экстренных вызовов, информирования населения и единая дежурно-диспетчерская [служба]. Центр не раз признавался лучшим в области и одним из лучших в стране по качеству работы», – оценил глава Тюмени Руслан Кухарук работу Ильина.

Александр Ильин – выпускник Института государства и права ТюмГУ 2008 года. Он кандидат юридических наук, в 2019 году успешно прошел обучение в Московской школе управления «Сколково» по направлению «Управление региональными проектами развития».

Предыдущий руководитель Ленинской управы Роман Воллерт ушел с должности по собственному желанию 27 января 2020 года.

Тюмень, служба информации

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