Глава Управы Ленинского округа Тюмени покинул должность

Глава управы Ленинского АО города Тюмени Роман Воллерт покинул свою должность. Исполняющим обязанности руководителя Управы назначен Евгений Трилль, заместитель Воллерта.

Как сообщили в пресс-службе администрации Тюмени, Воллерт уволился по собственному желанию с 27 января. О новом месте работы чиновника в пресс-службе ничего не сообщили.

Роман Воллерт возглавлял Управу ЛАО с ноября 2014 года. Отцом теперь уже экс-руководителя является районный глава Виктор Воллерт, возглавляющий Омутинский район. Как писал «Новый день», Виктор Воллерт в 2018 – 2019 годах судился с «Росгосстрахом» из-за ДТП, произошедшего по вине чиновника. Воллер на своем автомобиле столкнулся с новогодним грузовиком «Кока-колы», и страховая компания требовала с него 315 тысяч рублей компенсации ущерба. Суд отказал «Росгосстраху» в иске.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 27.01.20

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