Спикер тюменской облдумы высказался о переносе выборов и участии в них Натальи Шевчик

Довыборы в тюменскую областную думу на место единоросса Валерия Фалькова пройдут в 2020 году. Перенос выборов всего состава облдумы не обсуждался, рассказал на пресс-конференции во вторник, 4 февраля спикер парламента Сергей Корепанов.

«Довыборы будут. По закону, если депутатское место освободилось более, чем за год до истечения полномочий, мы обязаны проводить довыборы. У нас гораздо больше времени, чем год», – объяснил Корепанов. При этом председатель думы опроверг слухи о предстоящем участии в довыборах бывшего первого заместителя губернатора Тюменской области Натальи Шевчик. Корепанов сообщил, что возможные кандидатуры уже обговаривались и с губернатором Александром Моором, и с единороссами, но «в списке кандидатур Натальи Шевчик не было». Рассказывать, какие фамилии обсуждались, Корепанов не стал.

При этом спикер облдумы прокомментировал также слухи о переносе выборов в областную думу на день голосования по поправкам в Конституцию РФ. «Мне кажется, это слухи, и не более», – сказал Корепанов. По словам политика, вопрос переноса даты выборов региональных парламентов не обсуждается.

Напомним, что место депутата тюменской областной думы освободилось после назначения единоросса Валерия Фалькова министром науки и высшего образования России.

Тюмень, служба информации

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