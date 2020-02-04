Сотни эвакуированных из Китая россиян и украинцев на время карантина поселят в санатории под Тюменью

Местом нахождения эвакуируемых из Китая россиян станет Тюменская область. Об этом сообщил оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса во вторник, 4 февраля.

«Местом нахождения наших граждан, и граждан Евразийского экономического союза и Украины, где они будут находиться под карантином, определена Тюменская область как наиболее подготовленный регион», – цитирует вице-премьера правительства России Татьяну Голикову ТАСС. Первый самолет Воздушно-Космических сил РФ уже вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики. В настоящее время ведётся работа по окончательному составлению списка эвакуируемых.

Всего ожидается прибытие порядка 300 человек на 2 самолетах, сообщает 72.ru. Получить комментарий в аэропорту Рощино не удалось, телефон пресс-секретаря оказался выключен.

По данным источника «Нового дня», местом для размещения людей на время карантина выбран санаторий «Градостроитель» в поселке Винзили. Для этих целей из санатория были выселены отдыхающие. Как писал «Новый день», ранее в «Градостроитель» были поселены на время карантина несколько китайских студентов, контактировавших с заболевшей коронавирусной инфекцией соотечественницей, учащейся в Тюменском индустриальном университете.

Срок карантина составляет не менее 14 дней, сообщали ранее в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Тюмень, служба информации

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