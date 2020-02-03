Школы второго города Тюменской области закрыты на карантин. Пациентов с подозрением на коронавирус поместили в известный санаторий

Школы Тобольска, вслед за Тюменью, были закрыты на недельный карантин. Пациентов с подозрением на китайский коронавирус поместили в тюменский санаторий «Градостроитель, сообщил источник «Нового дня». Параллельно тюменские пранкеры выпустили видеоролик, в котором ходили по торговому центру, и «проверяли» горожан на коронавирус.

Ролик под названием «Коронавирус наступает в Тюмени» был опубликован в канале «Просто пранк» на видеохостинге «Ютьюб». На видео двое молодых людей в масках (один из них при этом еще и в медицинском комбинезоне) ходят по торговому центру «Галерея Вояж» и спрашивают посетителей и продавцов об их самочувствии. Людей просят присесть, покрутиться и похлопать в ладоши, спрашивают, не было ли в последние дни рвоты или головокружения. У большинства «жертв» действия пранкеров не вызывают негатива, хотя один из посетителей недоумевает, как приседания смогут показать наличие коронавируса. Лишь одна женщина пообещала пранкерам: «Сейчас вызовем бригаду, заберут вас в психушку».

Ролик собрал гораздо большее количество комментариев в соцсети «Вконтакте», чем на видеохостинге. Многие комментаторы критично высказались по поводу оправданности таких шуток. «Коронавирус головного мозга у некоторых», – написал один из комментаторов. Другие пользователи соцсети оценили акцию позитивно. «Круто. Не унывать же», – высказался один из читателей группы «ЧС Тюмень» соцсети «Вконтакде».

В Тюменской области только один случай подтвержденного заболевания коронавирусом – у студентки из Китая, учащейся в Тюменском индустриальном университете. По заверениям представителей департамента здравоохранения Тюменской области, «девушка, прилетевшая из Китая 28 января, у которой подтвердился коронавирус, чувствует себя хорошо». Она продолжает лечение под наблюдением медиков из Областной инфекционной клинической больницы.

Четверо молодых людей, летевших вместе с заболевшей в самолете, были госпитализированы с подозрением на коронавирус. Их пробы на вирус дали отрицательный результат, пациенты чувствуют себя хорошо, но им предстоит провести под наблюдением врачей не менее, чем ближайшие 14 дней. Как рассказал «Новому дню» источник, знакомый с ситуацией, для размещения госпитализированных с подозрением на вирус использовали санаторий «Градостроитель» в поселке Винзили. В департаменте здравоохранения Тюменской области не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. Дозвониться до главврача «Градостроителя» Владимира Семенова не удалось. При попытке забронировать лечебную путевку в санаторий выяснилось, что сделать это можно только с марта. Однако, в санатории заявили, что санаторий заполнен, никакого карантина в нем нет.

Между тем, в Тюмени объявлен карантин в учебных учреждениях с 3 по 8 февраля. Официально причина карантина – «в целях предотвращения роста заболеваемости обучающихся ОРВИ и гриппом», сообщило региональное управление Роспотребнадзора. В депздраве области рассказали, что эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен на 20,59%. В Тобольске также был приостановлен учебный процесс муниципальных общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования молодежной политики и спорта, а также культуры с 4 по 10 февраля, сообщили в пресс-службе администрации города. Основанием для карантина также стала эпидемическая ситуация по гриппу и ОРВИ. Также недельный карантин введен в образовательных учреждениях Тюменского района.

Уже в пятницу тюменцы стали сообщать о повышении цен на медицинские маски и о нехватке их в части аптек города. В департаменте здравоохранения региона по этому поводу заявили, что повышенный спрос на медицинские маскивызван «сезонным подъемом ОРВИ», цены на них повышаться не должны, но контролировать этот процесс в частных аптеках власти не могут. Кроме того, в город было дополнительно заказано 700 тыс масок.

Государственная инспекция труда в Тюменской области в своих рекомендациях работодателям не называет коронавирус, но говорит о «эпидемиологической ситуации» в Китайской народной республике. Гострудинспекция предлагает работодателям «учитывать право работника на предоставление оплачиваемых дней для прохождения диспансеризации», то есть оплачивать людям время, которое они потратили на визик к врачу. Также работодателям рекомендовано давать возможность работникам пройти диспансеризацию сразу после возвращения его из отпуска или командировки в случае, если работник находился в последние две недели в Китае и прилегающих регионах или контактировал с кем-то, кто их посещал в это время. Кроме того, трудовая инспекция рекомендовала не наказывать таких работников за отсутствие на рабочем месте до выяснения всех обстоятельств их прогула.

Как писал «Новый День», в пятницу, 31 января вице-премьер правительства России Татьяна Голикова сообщила о первых двух случаях заболевания новым китайским коронавирусом в России. Заболевание было подтверждено у одного человека в Тюменской области и Забайкалье. Вечером того же дня губернатор Александр Моор официально подтвердил эти данные.

Тюмень, служба информации

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