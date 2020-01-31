Губернатор Александр Моор официально высказался о коронавирусе в Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор официально признал факт обнаружения первого заболевшего коронавирусом в Тюменской области. Глава региона заявил, что приняты все меры для недопущения распространения вируса и взял ситуацию под личный контроль.

Обращение Александра Моора опубликовано на его странице в соцсети «Инстаграм». «Только что завершилось заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, – говорит в видеоролике Александр Моор. – Сегодня действительно мы получили лабораторное подтверждение заболевания у китайской студентки. Приняты все необходимые меры для недопущения распространения заболевания, выявлены все студенты, с которыми она контактировала, они изолированы, обследованы и, что самое важное, у них отрицательные анализы. Сейчас предпринимаются все меры, для нераспространения заболевания, все службы получили необходимые указания и действуют по алгоритму. Ситуация находится на моем личном контроле».

Как ранее писал «Новый день», представители департамента здравоохранения Тюменской области и Тюменского индустриального университета, где учится китайская студентка, утверждали, что данные о подтверждении опасного диагноза у девушки к ним не поступали. О том, что в России появились первые два заболевших новым китайским коронавирусом, заявила вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 31.01.20

Пока тюменские власти отрицают случай коронавируса в регионе, в аптеках резко подорожали медицинские маски. / Областной депздрав не имеет информации о первом подтвержденном случае коронавируса в Тюмени. / Взяточничество в Тюменской области за год возросло почти на треть. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»