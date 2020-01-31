Пока тюменские власти отрицают случай коронавируса в регионе, в аптеках резко подорожали медицинские маски

В Тюмени ответственные лица продолжают отрицать первый случай заболевания коронавирусом в регионе. Между тем, в ряде аптек исчезли из продажи медицинские маски, в других цена комплекса масок возросла до 350 рублей.

Как заявили в пресс-службе Тюменского индустриального университета, учащаяся которого была госпитализирована с подозрением на коронавирус, в вузе ничего не знают о положительном анализе у студентки. «Вице-премьер говорила про Тюменскую область, а не про Индустриальный университет, – отметила начальник отдела по связям с общественностью ТИУ Татьяна Тагильцева. – Вы, наверное, путаете. Потому что у нас тест студентки [на коронавирус] был отрицательный и никакой информации о коронавирусе у нас нет».

Ранее пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области также заявила, что результаты первой диагностики шестерых пациентов с подозрением на коронавирус отрицательные. «Контрольные результаты по второй проверке, которую проводит лаборатория «Вектор» из Новосибирска, ещё ожидаются. Других данных нет», – заявили в департаменте.

При этом о случае заболевания коронавирусом в Тюменской области заявила вице-премьер Татьяна Голикова правительства РФ. Также зарегистрирован случай заболевания в Забайкалье, губернатор которого Александр Осипов уже выступил с официальным заявлением по коронавирусу. Губернатор Тюменской области Александр Моор пока никак не комментировал информацию о заболевшем в Тюмени.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 31.01.20

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