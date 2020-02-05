Два города Тюменской области закрыли школы на карантин

В двух городах Тюменской области введен карантин в школах и учреждениях дополнительного образования. Из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ не будут учиться дети в Ялуторовске и Заводоуковском городском округе.

О закрытии школ на карантин сообщила в среду, 5 февраля администрация Заводоуковского городского округа.

«В целях предотвращения роста заболеваемости обучающихся ОРВИ и гриппом члены санитарно-противоэпидемической комиссии СПЭК приняли решение закрыть образовательные учреждения округа и учреждения дополнительного образования на карантин, – говорится в сообщении администрации Заводоуковского городского округа. -Также отменены культурно-досуговые мероприятия с массовым пребыванием несовершеннолетних. Карантинные мероприятия продлятся до 12 февраля включительно».

В Ялуторовске также приостановлено обучение в образовательных учреждениях, сообщается в группе «Подслушано Ялуторовск» соцсети «Вконтакте». Обучение приостановлено с 6 по 15 февраля.

Ранее на карантин были закрыты учебные учреждения Тюмени и Тобольска. В Тюмени объявлен карантин в учебных учреждениях с 3 по 8 февраля. Официально причина карантина – «в целях предотвращения роста заболеваемости обучающихся ОРВИ и гриппом». Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен на 20,59%. В Тобольске также был приостановлен учебный процесс с 4 по 10 февраля. Основанием для карантина также стала эпидемическая ситуация по гриппу и ОРВИ. Недельный карантин введен и в образовательных учреждениях Тюменского района.

Тюмень, служба информации

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