На тюменском «мусорном» заводе нашли труп новорожденного

В Тюмени на мусоросортировочном заводе найден труп новорожденного мальчика. Возбуждено уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Днем в среду, 5 февраля, при сортировке твердых бытовых отходов на тюменском мусоросортировочном заводе было обнаружено тело новорожденного без внешних признаков насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначена судмедэкспертиза, которая должна рассказать о причинах смерти мальчика. Следственный комитет обратился с просьбой к гражданам, располагающим значимой для следствия информацией, сообщить ее по телефону 8 (3452) 64-17-20.

Оператором мусоросортировочного завода в Тюмени является компания «Тюменское экологическое объединение». «ТЭО» – единый региональный оператор по обращению с коммунальными отходами. Конечными собственниками «ТЭО» являются уральские энергетики Алексей Бобров и Артем Биков.

Тюмень, служба информации

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