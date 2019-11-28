Тюменский «мусорный» регоператор признал: в тариф заложено больше мусора, чем производят жители региона

Объем производимых жителями Тюменской области коммунальных отходов оказался больше их реального количества. Разница между расчетным и реальным количеством отходов будет учтена при определении размера тарифа на обращение с коммунальными отходами в следующем году, заявила в четверг, 28 ноября, заместитель губернатора Тюменской области Лариса Теплоухова.

Заявление было сделано во время общественного обсуждения совершенствования обращения с отходами на территории Тюменской области, организованного Общественной палатой региона. На разночтения в оценке количества отходов обратила внимание депутат областной думы от КПРФ Тамара Казанцева. Она напомнила, что по действующему тарифу за обращение с ТКО (136 рублей с человека в месяц) в регионе должны были собрать 445 тыс тонн отходов за 10 месяцев 2019 года, а собрали 387 тыс тонн. Фактически, расчетное количество на 15% превысило реальную цифру. Казанцева поинтересовалась, учтет ли региональный оператор по обращению с коммунальными отходами, ООО «Тюменское экологическое объединение» («ТЭО») эту разницу при формировании тарифа.

Заместитель гендиректора «ТЭО» Светлана Петренко признала, что разница есть. Она отметила, что первоначальный объем отходов был «расчетный», и напомнила, что 2019-й – первый год, когда рассчитывается тариф на обращение с ТКО.

Замгубернатора Лариса Теплоухова заявила, что «ТЭО» не занимается расчетом тарифа, но пообещала, что департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области учтет возникшую разницу в расчетном и реальном количестве мусора при определении размера тарифа на следующий год. Будет ли при этом снижен тариф, несмотря на настойчивые вопросы общественности, Теплоухова так и не сказала.

Отметим, что региональный оператор по обращению с коммунальными отходами – ООО «ТЭО», строит в Тюменской области мусоросортировочные заводы в Тобольске и Ишиме, причем неоднократно переносил сроки ввода в эксплуатацию предприятий. Именно «ТЭО» реализует «мусорную реформу» в Тюменской области, вызвавшую массовые протесты общественности. Компания принадлежит уральским энергетикам Алексею Боброву и Артему Бикову, владеющим также единой теплоснабжающей организацией Тюмени – АО «УСТЭК». Ранее мэрия Тюмени обвиняла «УСТЭК» в возможном срыве подготовки к отопительному сезону.

Тюмень, служба информации

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