Глава СК Александр Бастрыкин вмешался в историю с праздником тюменских силовиков под возгласы: «Жизнь ворам» и «АУЕ»

Следователь регионального СК Рафик Аглиулин, отмечавший получение чина майора под возгласы «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволен с должности. Об этом сообщил источник «Нового дня», близкий к правоохранительным органам.

По неподтвержденным данным источника, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль. Ранее пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области сообщила о начале служебной проверки по факту сообщений СМИ о празднике силовиков. Подтвердить или опровергнуть данную информацию в Следственном управлении СК РФ по Тюменской области не удалось. В пресс-службе Управления не ответили на звонок агентства, СМС с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию тоже осталась без ответа.

Как писал «Новый день», сотрудник Следственного комитета Рафик Аглиулин в компании представителей других правоохранительных органов отметил получение звания майора в тюменском ресторане «СоЛобио». Компанию им составляет ранее судимый Денис Девкин, который и произносит на присланном в редакцию «Нового дня» видео фразы: «Жизнь ворам» и «АУЕ» («Арестантский Уклад Един» – ред.).

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 12.02.20

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