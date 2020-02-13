Тюменский СК начал проверку после гибели мужчины в полиции

Следственный комитет начал проверку по факту обнаружения трупа мужчины в здании опорного пункта полиции в селе Байкалово. Следователи устанавливают личность погибшего и причины и условия трагедии, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Тело неустановленного мужчины было обнаружено утром 13 февраля при тушении пожара в здании опорного пункта полиции на улице Рабочей в селе Байкалово Тобольского района. «Проводится доследственная проверка, в ходе которой следователи в обязательном порядке установят личность погибшего, обстоятельства нахождения мужчины в здании, а также причины и условия, которые могли привести к трагедии, – сообщили в пресс-службе. – В настоящее время следователем проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз».

Как писал «Новый день», в 9 утра в четверг, 13 февраля участковыый уполномоченный Анатолий Бадт, придя на работу в опорный пункт полиции в селе Байкалово, обнаружил задымление и вызвал пожарных. После ликвидации возгорания был обнаружен труп мужчины. По предварительной версии, ночью неизвестный разбил окно и забрался внутрь опорного пункта. Внутри он включил обогреватели, возгорание произошло из-за замыкания проводки.

Тобольск, Николай Бастриков

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