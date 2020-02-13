В Тюменской области в полиции сгорел человек

В опорном пункте полиции в поселке Байкалово в Тобольске сгорел человек. По версии источника «Нового дня», участковый уполномоченный в среду вечером запер помещение и ушел домой, а ночью внутри погиб мужчина.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области подтвердили факт гибели человека. По данным полиции, около 9 утра в четверг, 12 февраля участковыый уполномоченный, придя на работу в опорный пункт полиции в селе Байкалово, обнаружил задымление и вызвал пожарных. После ликвидации возгорания был обнаружено тело мужчины без признаков жизни. По предварительной версии, ночью неизвестный мужчина разбил окно и забрался внутрь опорного пункта. Внутри он включил обогреватели, возгорание произошло из-за замыкания проводки.

По данным источника «Нового дня», участкового зовут Анатолий Батт, он является родственником экс-главы Тобольского района Юрия Батта. Ранее Юрий Батт был вынужден уйти с поста главы района и стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий при выдаче разрешения на добычу песка в Тобольском районе компании «Промэкскавация».

Тобольск, служба информации

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