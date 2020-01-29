Следователи обыскивают администрацию и дома чиновников Тобольского района

В администрации Тобольского района проходят обыски в связи с уголовным делом о незаконном разрешении на разработку недр. Также обыски проходят дома у ряда действующих и бывших сотрудников администрации района, включая экс-главу Юрия Батта, сообщил источник в администрации района.

По информации источника, в среду, 29 января около 30 сотрудников правоохранительных органов пришли с обысками в администрацию района. Обыски проводятся по всем кабинетам, они связаны с делом о незаконной выдаче разрешения на разработку и использование земель Санниковского и Абалакского сельских поселений. Предположительно, обыски проводят сотрудники Следственного комитета. Также обыски проходят дома у бывшего главы Тобольского района Юрия Батта, заместителей главы района Валентины Бахтиной и Алексея Лужкова, начальницы юротдела Саитовой, бывшего заместителя главы Толмачевой и бывшего специалиста земельного отдела Пономаревой, рассказал собеседник агентства.

Ранее Следственный комитет РФ официально подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий бывшим главой Тобольского района Юрием Баттом (ч.2 ст. 286 УК РФ). Чиновник подписал два распоряжения, которыми разрешил АО «Промэкскавация» складировать добытый на Санниковском участке песок на особо охраняемой природной территории комплексного заказника регионального значения «Абалакский природно-исторический комплекс». Был уничтожен плодородный слой почвы на территории более 9 гектар, ущерб составил около 2,3 млрд рублей.

Было возбуждено уголовное против неустановленных должностных лиц АО «Промэкскавация». В ноябре 2019 года правоохранительные органы изъяли документы в администрации Тобольского района, глава которого Юрий Батт подписывал разрешение на разработку участка, а в январе Батт добровольно сложил полномочия и ушел в отставку. Региональное отделение «Единой России» приостановило членство экс-руководителя в партии.

Получить комментарии в Следственном управлении СК РФ по Тюменской области и в администрации Тобольского района не удалось. Юрий Батт также не ответил на звонок на мобильный телефон.

Тобольск, служба информации

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